Linda Jackson, CEO de Peugeot: "La croissance des SUV va continuer"

On voit ces dernières années une multitude de SUV. Quelle est l'importance du renouvellement de la 308, une berline compacte, dans ce contexte?

Je vais vous répondre en chiffres, d'abord. La 308, toutes générations confondues, représente 7 millions de voitures . Le précédent modèle s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires et a remporté de nombreux prix. C'est un grand défi pour l'équipe Peugeot, et notre objectif est d'être sur le podium des berlines compactes.

C'est encore possible, aujourd'hui, d'avoir de la croissance avec des berlines compactes?

Il y a un vrai segment, même s'il n’explose pas comme les SUV. Des clients cherchent quelque chose de différent, un style différent du SUV avec de bonnes prestations. On ne sait évidemment pas si l'on arrivera aux 1,3 million, mais il y a de place pour cette voiture.

La croissance des SUV, cela fait des années que ça dure. Tout le monde va-t-il rouler en SUV dans cinq ans?

La croissance dans le SUV continue et va continuer. C'est un pilier de notre succès en Europe. Mais la volonté est aussi d'attaquer l'international avec nos SUV. Pour l'instant, 80% de nos ventes sont en Europe. L'électrification de la gamme continue en parallèle sur la gamme.

Les voitures électriques souffrent-elles encore de leur image de prix?

"Il faut changer son état d'esprit. Il ne faut plus penser au prix de la voiture, mais au coût d'usage."

Le coût total d'usage doit être au même niveau que celui du thermique. Il faut changer son état d'esprit. Il ne faut plus penser au prix de la voiture, mais au coût d'usage.

Le prix des voitures neuves augmente. C'est un problème pour un généraliste face au Premium?

Vos nouveaux services de mobilité restent marginaux dans les chiffres. Ces services vont-ils mettre du temps à générer des revenus?

Nous sommes présents et c'est important. C'est le début, mais cela va se développer. Free 2 Move fait, par exemple, de l'autopartage dans les centres-ville à Paris, Washington, Madrid, Wuhan, des aéroports... Il faut développer le business.

Peugeot a une stratégie de voitures électriques identiques aux thermiques, à l'inverse d'autres constructeurs. Pourquoi?

Nous sommes dans une période de transition. Notre meilleure solution, c'est de donner le choix à nos clients. C'est pourquoi nous avons suivi cette stratégie avec nos plateformes, qui sont multiénergies. Après, nous avons annoncé qu'il y aurait de nouvelles plateformes Stellantis, y compris pour Peugeot, avec plus d'autonomie de 500 à 700 km.

Certains sont encore un peu sceptiques envers l'électrique. Vous le comprenez?

Franchement, la transformation vers l'électrique, c'est fait. On n'a pas le choix en Europe. Le rythme du changement est très différent à l'international. Mes prédécesseurs ont pris la bonne route pour introduire une version électrifiée sur chaque modèle, et j'ai de la chance. Mais le développement du réseau de recharge doit aller au même rythme. Pour vendre une voiture électrique à un client, il faut évidemment lui expliquer le coût d'usage, mais il veut ensuite connaître l'autonomie et les bornes de recharge.