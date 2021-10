Marc Coucke investit dans les bus électriques

L'homme d'affaires flamand investit un montant substantiel dans le producteur néerlandais de bus électriques et de systèmes de recharge Ebusco, bientôt coté.

Comme c'est souvent le cas lors d'une telle opération, certains ont déjà manifesté leur intérêt . C'est le cas du gestionnaire d'actifs Teslin et du véhicule d'investissement de l'homme d'affaires flamand Marc Coucke , Alychlo. On ne sait par contre pas combien ils mettront sur la table.

L'opération souligne une tendance. À côté de sa branche divertissement et tourisme (Pairi Daiza, Compagnie des Alpes, Durbuy...), qui ne cesse de grandir, Coucke investit de plus en plus dans des entreprises tournées vers la durabilité.