Marc Coucke met la gomme dans l'électrique

Durabilité comme moteur

L'entrepreneur investit de plus en plus dans des entreprises tournées vers la durabilité.

De quoi témoigner d'une stratégie de se tourner de plus en plus dans des sociétés liées à l'ESG. Ainsi, à côté de sa branche divertissement et tourisme (Pairi Daiza, Compagnie des Alpes, Durbuy...), qui ne cesse de grandir, l'entrepreneur investit de plus en plus dans des entreprises tournées vers la durabilité, telles que le spécialiste de l'épuration industrielle Ekopak ou le géant des fruits et légumes Greenyard.