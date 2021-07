Pour VW, les revenus de la mobilité vont plus que doubler en 10 ans

Avec "85% des trajets effectués en voiture" en 2030, le futur s'annonce radieux, estime VW, qui table sur une nouvelle source de revenus dans le logiciel dès 2025.

Quand on parle de l'électrification à marche forcée de l'industrie automobile, on parle souvent des dégâts économiques que risque cette vieille industrie de la voiture thermique.

Mais c'est une toute autre histoire que le groupe Volkswagen voulait raconter, ce mardi, à l'occasion de l'annonce de sa stratégie 2030. Pour le groupe, les revenus globaux de la mobilité vont, en fait, plus que doubler d'ici 2030, pour atteindre plus de 5.000 milliards d'euros. "Et 85% de la mobilité se fera encore en voiture en 2030", a estimé le CEO Herbert Diess, ce mardi, dans sa stratégie intitulée "New Auto".

"La mobilité représentera 10 fois la taille du marché global des smartphones", a-t-il insisté. Le groupe Volkswagen, présent partout dans le monde, et donc dans des régions moins matures que l'Europe pour le véhicule électrique, estime que 50% de ses ventes seront des voitures électriques en 2030 (20% en 2025).

Les revenus issus de la voiture électrique vont progresser, et les profits de ce segment encore plus rapidement, estime-t-on chez VW. Il faut dire que la régulation va rendre les voitures thermiques de plus en plus chères à produire, et donc à vendre. C'est tout particulièrement le cas en Europe, avec l'émergence du futur standard d'émissions pour les moteurs, l'Euro 7.

Les profits se déplacent

"Les profits vont se déplacer de la voiture thermique vers l’électrique, puis plus tard vers les services et les logiciels", indique le grand patron de VW.

Il estime que la voiture électrique sera d'ailleurs plus profitable que les véhicules thermiques. Les batteries et les recharges amènent de la valeur ajoutée. Les plateformes (les bases techniques communes des véhicules) seront plus compétitives.

Le groupe Volkswagen confirme, au passage, que l'Espagne est bien une option pour sa troisième gigafactory de cellules de batterie. Le gouvernement espagnol va investir 4,3 milliards d'euros dans le développement d'une chaine industrielle complète du véhicule électrique sur son territoire, dans le cadre du plan de relance européen.

Dans les batteries, "une mise à l'échelle massive et une réduction massive de la complexité nous permettront d'économiser jusqu'à 50 % sur les coûts", a précisé Thomas Schmall, en charge de la Technologie au sein du group de Wolfsburg.

Herbert Diess a rappelé que son groupe compte aussi sur les revenus de deuxième vie des batteries comme batteries de stockage à la maison et sur les revenus du recyclage dans le cadre d'une économie circulaire.

Capacité de stockage énorme

Volkswagen croit également beaucoup dans la charge bidirectionnelle qui transforme "chaque voiture en une batterie d'appoint mobile", a insisté Elke Temme, qui dirige le pôle Énergie et recharge des véhicules électriques du groupe Volkswagen. "Rien qu'en 2019, 6.500 GWh d'électricité renouvelable ont été perdus en Allemagne à cause du manque de stockage, a-t-elle enchaîné. Rien qu'avec cette énergie, 2,7 millions de voitures électriques pourraient rouler pendant une année sans investissements supplémentaires."

Son boulot sera donc de connecter les deux mondes, l'énergie et les constructeurs automobiles.

Selon les calculs des équipes Volkswagen, dès 2025, les revenus des logiciels commenceront à décoller, avec en point de mire les premiers services autonomes, dès 2025. À terme, ce marché est titanesque tant dans le transport des personnes que de marchandises et Volkswagen entend bien y jouer un rôle.

Quant au volet financier, il n'est jamais bien loin. Herbert Diess promet un retour opérationnel sur ventes de 8-9% en 2025, contre 7-8% aujourd'hui et ce, malgré les investissements massifs du groupe.