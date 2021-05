Stellantis dénonce tous les contrats avec ses concessionnaires

C'est le grand chamboulement dans le réseau de distribution de Stellantis . Les concessionnaires et agents ont été informés que leurs contrats étaient dénoncés. Une décision qui vise à revoir entièrement le réseau de distribution de l'entité issue de la fusion de PSA et Fiat Chrysler (FCA) en Europe.

Cette décision concerne aussi la Belgique et les concessionnaires et agents des marques Opel, Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep, etc. Un préavis de deux ans est assorti à cette décision de rupture du contrat. En Belgique, on parle d'une trentaine de partenaires pour l'ex-FCA et une cinquantaine pour l'ex-PSA.