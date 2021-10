Stellantis parie sur un retour haut de gamme pour Lancia

La dernière Lancia Ypsilon date de 2011 et vient d'être légèrement restylée. Elle sera entièrement renouvelée en 2024.

Alfa Romeo et Lancia rejoignent DS pour étoffer la stratégie haut de gamme de Stellantis. Lancia reviendra donc en Belgique d'ici 2024

Pour ceux qui s'en souviennent, Lancia était partie du marché belge par la petite porte à l'époque de FCA et de Sergio Marchionne. Près de cinq ans après son départ, Lancia va revenir par la grande porte sous l'ère Stellantis et de son CEO, Carlos Tavares.

La marque italienne, qui continue de parler à beaucoup de Belges, s'est offert un avenir sous Carlos Tavares. Elle s'inscrira dans la stratégie Premium du groupe. Stellantis compte, en effet, de nombreuses marques "généralistes", comme Opel, Jeep, Peugeot, Citroën ou encore Fiat. Mais dans le segment Premium, seule DS était vraiment présente. L'idée est donc de positionner Alfa Romeo une bonne fois pour toutes dans ce segment, ainsi que Lancia.

Lire aussi Lancia quittera discrètement les concessions belges en mars

Luca Napolitano, qui dirigeait Fiat Europe, a donc été appelé par Carlos Tavares pour remettre Lancia sur les rails. "Notre but est de faire de Lancia une marque crédible et respectée dans le marché Premium. Sortir d'Italie est un défi et nous aurons une approche humble, étape par étape", nous indique Luca Napolitano.

"Notre but est de faire de Lancia une marque crédible et respectée dans le marché Premium." Luca Napolitano CEO de Lancia

Le plan à dix ans de Lancia, tout comme celui d'Alfa Romeo, viennent d'être validés et budgétés par Stellantis. "Il s'agit d'un plan produits financé pour qu'il ne soit pas remis en cause pour des raisons structurelles", promet Jean-Philippe Imparato, CEO d'Alfa Romeo.

Trois nouveaux modèles

Pour Lancia, le plan consistera en trois modèles. En 2024, la Ypsilon sera renouvelée et aura une version thermique et une électrique. Si Lancia s'était recentrée sur l'Italie, l'Ypsilon y était toujours très bien vendue. Elle était numéro 2 de son segment, derrière la Fiat Panda, mais devant la 500.

Dès 2026 , Lancia aura un nouveau "vaisseau amiral". Ensuite, en 2028, ce sera au tour de renouveler la Delta, voiture que la presse transalpine voyait déjà arriver en 2026.

"Nous voulons que les gens tombent amoureux des voitures plus que jamais. Si la voiture devenait une commodité, je serais heureux de sortir du secteur." Jean-Philippe Imparato CEO d'Alfa Romeo

Dès 2026, les nouveaux modèles Lancia deviendront entièrement électriques. Alfa Romeo, qui va lancer une voiture par an d'ici 2026, sera entièrement électrique en 2027, après un premier modèle "full électrique" en 2024. "Dans l'électrique, on a atteint le point de non-retour. À un moment donné, on ne peut pas être à moitié enceinte", clame Imparato.

Pour accéder une bonne fois pour toutes au Premium, il s'agira, pour Lancia comme pour Alfa Romeo, d'être irréprochables sur la qualité, intérieure comme extérieure. Les priorités seront, dans l'ordre : "qualité et service, marges ensuite et puis les volumes. Stellantis n'a pas besoin d'Alfa Romeo pour survivre. Mais Alfa Romeo est un joyau de l'industrie automobile mondiale", estime Imparato.

Lire aussi Stellantis dénonce tous les contrats avec ses concessionnaires

Avec l'électrique, il entend continuer à vendre du rêve. "Nous voulons que les gens tombent amoureux des voitures plus que jamais. Si la voiture devenait une commodité, je serais heureux de sortir du secteur", insiste le patron.

Réseau bousculé

Plus terre à terre, les discussions avec les concessionnaires belges étaient à l'agenda des deux patrons dans leur tournée européenne. Pour rappel, Stellantis a dénoncé tous ses contrats avec ses concessionnaires en Belgique, et renégocie donc avec tous ceux-ci pour voir lesquels peuvent coller à sa stratégie future. La stratégie qui s'annonce sera de plus en plus multimarques, moyen privilégié du groupe pour maintenir les coûts raisonnables tout en tentant de préserver l'ADN des marques.

"Nous voulons cibler les principales villes européennes. Nous aurons entre 50 et 100 showrooms d'ici 2028." Luca Napolitano

Pour Lancia, il est déjà clair qu'aucune concession en "stand alone" ne verra le jour. "Nous voulons cibler les principales villes européennes. Nous aurons entre 50 et 100 showrooms d'ici à 2028. Je pourrai donc tous les visiter et les choisir moi-même", détaille Napolitano.

Pour Alfa Romeo, il s'agira pour Imparato d'arriver à capitaliser sur une notoriété de marque très forte. Il y a quelques années, Alfa Romeo s'est ainsi réimplanté aux États-Unis avec succès. "Vous connaissez beaucoup de gens qui ont réussi à imposer une marque aux États-Unis?", tranche Imparato. Un tiers des volumes actuels d'Alfa Romeo viennent actuellement des États-Unis. Mais un manque de nouveau modèle a ensuite desservi les performances de la marque.

"Aucune activité chez Stellantis ne peut s'exonérer de la recherche de performance, c'est l'article 1 de la constitution Tavares." Jean-Philippe Imparato