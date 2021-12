Supercar Story à Autoworld Brussels: un "Salon de l'Auto" malgré tout

Il y a bien un "Salon de l'Auto" à Bruxelles, jusqu'au 23 janvier. Ou plutôt une sorte de palais "Dream cars"! Le musée bruxellois Autoworld a en effet réuni une quarantaine de supercars toutes plus belles et plus chères les unes que les autres. Nous avons profité de son inauguration pour nous plonger dans ce monde mystérieux qui attire pourtant toujours plus d'investisseurs…

Jeudi 16 décembre dernier, nous étions en effet à l'inauguration de l'exposition Supercar Story au musée bruxellois de l'automobile Autoworld. Pour ne rien vous cacher, nous y étions après 19h. Pourquoi vous mettre autant dans la confidence? Tout simplement parce que pour un propriétaire ou un chasseur de supercar, c'était typiquement le rendez-vous qu'il ne fallait pas rater. Nous avons pu y croiser des conservateurs de musée, des patrons de marques automobiles de prestige, des vendeurs de supercars et, bien sûr, des propriétaires très souvent là "incognito". L'occasion de mieux comprendre comment ce business fonctionne…

L'aspect relationnel peut vous amener à la découverte de véhicules rares cachés dans des granges, dont les (ex-)propriétaires sous-estimaient complètement la valeur!

Avoir un bon réseau

Après avoir échangé avec plusieurs personnes de profils différents, voici en effet la règle de base: "Les propriétaires de supercars et d'hypercars se connaissent souvent. C'est un cercle assez fermé. Ils s'échangent les voitures entre eux. Le réseau de contacts est donc très important. Et même si la discrétion est de mise, via un contact ou l'autre, on peut souvent atteindre la bonne personne qui pourra nous renseigner sur un modèle de supercar en particulier."

40 supercars L'exposition Supercar Story réunit une quarantaine de voitures exceptionnelles

Rappelez-vous de la théorie des six poignées de main qui, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, est réduite à quasiment trois poignées de main: toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quelle autre, au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant six maillons tout au plus. Pour être exhaustif, l'aspect relationnel peut également vous amener à la découverte de véhicules rares cachés dans des granges, dont les (ex-)propriétaires sous-estimaient complètement la valeur!

Mais restons calmes: si l'objectif est de dénicher une supercar comme la McLaren F1 (24 millions d'euros), la Ferrari 250 SWB (10 millions d'euros), la Porsche 911 GT1 (voir ci-contre), la Mercedes 300 SL ou encore la Lamborghini Miura exposées à Autoworld, d'autres pistes sont à explorer!

Les Salons, Concours et ventes aux enchères

Pour tisser votre toile relationnelle, rien de tel que des événements comme InterClassics à Bruxelles, Rétromobile à Paris, le Salon de l'Auto (quand il a lieu!) ou encore, si vous parvenez à y accéder, les Concours d'élégance à travers le monde. En Belgique, le Zoute Grand Prix est incontournable. On y fait de belles rencontres. Et vous savez quoi? Les juges des concours d'élégance sont parfois, eux-mêmes, des conservateurs de musées ou des responsables de ventes aux enchères. Et ces dernières, notamment proposées par Bonhams, Artcurial Motorcars ou encore RM Sotheby's, peuvent vous aider à trouver la perle rare.

"Comme en amour, cela peut prendre plusieurs années pour trouver la bonne voiture." Leo Van Hoorick Conservateur du musée Autoworld

Les concessionnaires, les clubs et… la passion

Même si les concessionnaires automobiles ont pour principale raison d'être de vendre des voitures neuves, il ne faut certainement pas sous-estimer leur activité sur le marché de l'occasion. Si vous ne connaissez personne, tentez donc votre chance chez un concessionnaire, car les marques de prestige ont souvent un responsable pour le marché de la seconde main. Et croyez-en notre expérience, ces responsables connaissent beaucoup de monde!

Dans les clubs automobiles, on aime également s'échanger de belles voitures. Pour y accéder, mieux vaut déjà connaître un adhérent. Mais comme nous le rappelait Leo Van Hoorick, conservateur du musée Autoworld, à qui on laissera le mot de la fin: "Il faut choisir sa voiture avec son cœur. La passion prime avant tout. Ensuite, en fonction de ses moyens financiers, il faut voir ce qui est disponible sur le marché. Comme en amour, cela peut prendre plusieurs années pour trouver la bonne. Mais les aspects recherche et documentation ne sont certainement pas à négliger."

Porsche 911 GT1 Strassenversion (1998): la définition même de la supercar Cette Porsche 911 GT1 Strassenversion de 1998, qu'on peut admirer à Autoworld jusqu'au 23 janvier, coche toutes les cases qui servent à décrire la supercar! Pour commencer, elle est rare. Dans les années 90, pour inscrire une voiture dans la catégorie GT1 aux 24 Heures du Mans, cette dernière devait être produite à minimum 25 exemplaires homologués pour la route. Comme son nom "Strassenversion" l’indique, c'est la raison de l'existence de cette 911 GT1. Sa déclinaison préparée pour la compétition a d'ailleurs remporté les 24 Heures du Mans en 1998, ce qui apporte encore de la valeur à cet exemplaire produit la même année. Pour le prouver, en mars 2017, elle a été échangée contre 5,66 millions de dollars lors d'une vente aux enchères. Cette somme, en plus de sa présence lors d'une vente aux enchères, permet également de la définir comme supercar. Autre gage de grande qualité: aujourd’hui, cette Porsche GT1 Strassenversion appartient au musée Porsche de Stuttgart. Enfin, ses performances appartiennent bien à la planète des supercars d'exception: son moteur 6 cylindres à plat 3.2 litres bi-turbo d'environ 550 chevaux permet de la propulser de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes et son poids plume de 1.250 kg l'emmène jusqu'à 310 km/h.