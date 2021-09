Tension sociale à son comble dans les garages bruxellois de D'Ieteren

Si Porsche Drogenbos ne fait pas partie des garages concernés, les travailleurs en grève s'y sont logés ce mercerdi. On se doit d'être créatifs et perturber là où on peut".

Les travailleurs des D'Ieteren Centers à Bruxelles ne digèrent pas la remise en cause de leurs acquis. La direction estime que c'est indispensable pour le futur.

Cela fait maintenant plus d'une semaine que cela dure et le conflit social chez D'Ieteren Centers ne semble pas être en mesure de se dénouer rapidement. Depuis le 1er septembre, les garages D'Ieteren Centers à Bruxelles sont fermés. Fait assez rare pour être souligné, "tout le personnel (employés, cadres et ouvriers)" se croise les bras, pointe Jean-Paul Sellekaerts, secrétaire permanent FGTB.

395 emplois Les D'Ieteren Centers, filialisés de D'Ieteren Auto, représentent 395 emplois, dont 166 ouvriers.

Ce dernier rappelle que D'Ieteren Centers, une des filiales de D'Ieteren Automotive, emploie en tout 395 personnes dont 166 ouvriers. La fililale possède des sites à Anderlecht, au "Mail" à Ixelles, à Drogenbos et à Zaventem.

"La direction veut supprimer près d’une vingtaine d’avantages conquis parfois de dure lutte. Sinon, elle brandit la menace d’un nouveau licenciement collectif !" dénoncent en commun SETCa, FGTB, CNE et CSC Metea. On parle de la suppression de primes, de congés supplémentaires ou autres avantages obtenus par le passé notamment en transformant une partie du salaire.

Filialisée récemment

D'Ieteren Centers est une jeune filiale au sein de la galaxie D'Ieteren. Créée en début d'année, elle faisait suite à la restructuration de la filiale "Automotive" de D'Ieteren Group. Effectuée en pleine pandémie, elle s'était notamment soldée par 123 licenciements secs.

"On se sent particulièrement floués car on nous avait promis pendant la restructuration que l'on transférerait tous les acquis." Jean-Paul Sellekaerts secrétaire permanent FGTB-MWB

D'Ieteren Auto, importateur des marques du groupe Volkswagen en Belgique, possède en effet également des garages en plus d'un réseau d'indépendants.

Plusieurs de ses garages du grand Bruxelles ont ainsi été regroupés au sein d'une nouvelle entité. "On se sent particulièrement floués, car on nous avait promis pendant la restructuration que l'on transférerait tous les acquis via une "32 bis", et 5 mois après on remet tout en question", détaille Sellekaerts.

Du côté de la direction, on ne souhaite pas commenter le discours des syndicats. "On veut se revoir mardi prochain en essayant d’avoir un dialogue constructif", répond Didier Fénix, le CEO de D'Ieteren Centers.

"Il faut rendre nos concessions structurellement rentables [...] afin d'affronter les changements fondamentaux, comme la diminution des kilomètres parcourus, la voiture électrique et la digitalisation." Didier Fénix CEO de D'Ieteren Centers

"Il faut rendre nos concessions structurellement rentables. On souhaite atteindre le niveau de rentabilité du marché et ainsi pouvoir financer nos investissements pour renforcer nos D'Ieteren Centers afin d'affronter les changements fondamentaux, comme la diminution des kilomètres parcourus, la voiture électrique et la digitalisation", ajoute Fénix. Il explique que toutes les filiales de D'Ieteren Automotive se doivent d'ailleurs d'être rentables.

Cela fait des années que D'Ieteren répète qu'elle peine à rendre son commerce de détail bruxellois rentable avec une marge suffisante.

Un discours qui passe mal du côté des syndicats, qui estiment que ce que le groupe donne d'une main, il peut le reprendre d'une autre. "D'Ieteren Immo loue ses garages à D'Ieteren Centers. Il leur suffit de diminuer les loyers pour que les D'Ieteren Centers deviennent rentables", tacle Sellekaerts.

En fait, la situation est devenue explosive la semaine passée. Les travailleurs espéraient de nouvelles propositions de la direction après plus de deux mois de discussions. Mardi 31 août, la direction a tenté de démontrer le bien-fondé de sa stratégie. Le lendemain, D'Ieteren Group faisait état de très bons résultats, y compris pour sa branche automobile.

Lire aussi D'Ieteren Group confirme sa belle guidance avec panache

La coupe était pleine pour les travailleurs, qui ont débrayé dans la foulée. Une réunion est prévue mardi prochain et les syndicalistes se disent déterminés. Vraisemblablement, les garages garderont leurs portes closes d'ici-là. En attendant, D'Ieteren Auto tente "d'aider les clients en les envoyant dans le réseau en dehors de Bruxelles".