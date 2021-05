Toujours en quête du merle blanc, D’Ieteren est sur un nuage

Bond de 44% en 2021

Chez KBC Securities, on note que les chiffres de croissance de Belron (+9,5%) et de la distribution automobile (6,1%) sont légèrement inférieurs à ses estimations annuelles de 12,1% et 8,6% respectivement. Toutefois, sachant que le premier trimestre 2021 est supposé être le plus faible de l’année, le broker estime que le groupe devrait atteindre son ancienne guidance d’une croissance des ventes "low double-digit" chez Belron.