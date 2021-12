Toyota va produire des modules hydrogène à Zaventem

Spécialiste de la pile à combustible à hydrogène, Toyota va produire ses modules à Zaventem dans le but de développer des partenariats partout en Europe.

Toyota vient de dévoiler ses plans pour un avenir avec une réduction carbone toujours plus grande lors de son Kenshiki Forum au Heysel. Parmi les technologies qui sont mises en avant, l'hydrogène occupe une place de choix.

600 modules La ligne pilote de Toyota pourra produire en janvier 600 modules de piles à combustible à hydrogène de deuxième génération par an.

Tout particulièrement la pile à combustible à hydrogène. À cette occasion, Toyota a communiqué une bonne nouvelle pour la Belgique dans le futur de cette technologie.

La société va installer une ligne pilote de production de modules dans ses installations à Zaventem où le siège européen de Toyota est situé. Il s'agit de modules de piles à combustibles de deuxième génération développés par Toyota, notamment en Belgique.

"Nous prévoyons des capacités de 600 modules par an", a ainsi dévoilé Thiebaut Paquet, le patron de l'unité "Fuel Cell Business and Powertrain R&D" chez Toyota Motor Europe (TME).

Lire aussi Toyota préfèrera louer ses voitures plutôt que les vendre

Recherche de partenaires

Dans les faits, deux modules de formes différentes seront assemblés. Des modules horizontaux et cubiques, afin de répondre aux différents usages possibles avec des partenaires et de "faciliter l'intégration dans beaucoup d'applications" avec la possibilité d'"offrir plus de flexibilité pour rencontrer les demandes.

L'idée de Toyota est de travailler avec de plus en plus de partenaires dans différents secteurs pour imposer cette technologie. On pense aux bus, camions, taxis, au secteur maritime ou aux générateurs. Plusieurs applications sont déjà concrètes. Un bus à pile à combustible d'une autonomie de 400 km a ainsi été utilisé pour amener les participants aux forums depuis l’aéroport.

Des générateurs pour recharger les voitures électriques, lors des pics de consommation, ont aussi déjà été développés.

Modules plus légers et compacts

"Beaucoup de pays ont déjà mis sur place des stratégies hydrogène. L’Allemagne est l’un des pays les plus évolués avec 9 milliards d'euros de financement et 38 projets", pointe Ferry Franz, le directeur "Hydrogen Affairs" de TME. Il rappelle que 50% des stations d'hydrogène européennes sont situées en Allemagne.

"Nous anticipons que la demande va croitre énormément. Quand le moment sera venu, nous serons prêts à augmenter l’offre" Thiebaut Paquet Head of Fuel Cell Business and Powertrain R&D, Toyota Motor Europe

"Nos nouveaux modèles sont plus légers et compacts. La densité a augmenté de 54% et ils sont 34% plus légers", détaille Paquet. "Nous anticipons que la demande va croitre énormément. Quand le moment sera venu, nous serons prêts à augmenter l’offre", ajoute-t-il.