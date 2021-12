Umicore main dans la main avec Volkswagen

Volkswagen cherche à sécuriser une chaîne d'approvisionnement de pointe et responsable en Europe et s'allie à Umicore pour tenter d'y parvenir.

Le deal est prestigieux. Umicore va créer une coentreprise avec Volkswagen afin de lui fournir des matériaux cathodiques dans le futur. Mais c'est aussi un deal qui sonne comme un aveu d'échec. Umicore s'est trompé dans ses prévisions sur le choix technologique qui prévaudrait dans les batteries électriques et doit donc revoir sa copie.

Les produits chimiques à haute teneur en nickel "sont devenus plus rapidement que prévu la solution préférée de l'industrie automobile pour permettre une densité énergétique plus élevée et une plus grande autonomie", indique-t-on chez Umicore.

Haute teneur en nickel

Umicore avait plutôt parié sur le NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) Mid-Nickel, moins gourmand en nickel et avec une plus grande part de cobalt. Sur ce type de cathodes, Umicore est en effet leader mondial.

"Nous n’avons pas réagi suffisamment vite au changement de tendance." Mathias Miedreich CEO d'Umicore

"Nous n’avons pas réagi suffisamment vite au changement de tendance. Nous avons toujours eu des applications à haute teneur en nickel, mais nous ne nous sommes pas assez vite adaptés vers ces applications", a reconnu le CEO d'Umicore Mathias Miedreich dans une conversation téléphonique avec les analystes.

Umicore sait donc que 2022 et 2023 ne seront pas aussi bonnes qu'espéré et doit changer ses plans. La mauvaise nouvelle est néanmoins contrebalancée par l'annonce du jour avec Volkswagen.

L'association avec Volkswagen promet en effet de belles années à la société belge. Umicore revendique de la sorte "un accès sécurisé à une part importante de la demande européenne de matériaux pour cathodes de VE, ce qui permettra de réaliser d'importantes économies d'échelle".

Le groupe de matériaux crée une joint-venture avec Volkswagen pour fournir le plus grand constructeur automobile européen en matériaux cathodiques. L'objectif est que l'usine VW de Salzgitter, en Allemagne, ait une capacité annuelle initiale de 20 GWh en 2025. D'ici 2030, elle devrait être de 160 GWh, assez pour garder 2,2 millions de voitures électriques sur la route chaque année.

"À partir de 2024, on va rapidement voir nos parts de marché augmenter", promet le CEO d'Umicore.

Intégration verticale

Pour Volkswagen, l'idée est tout autre. Les constructeurs automobiles ne veulent plus connaître une crise comme celle du manque de semi-conducteurs. Volkswagen a d'ailleurs prévenu mercredi que la pénurie de semi-conducteurs continuerait de peser sur son activité au moins pendant le premier semestre 2022.

Dans le même temps, ceux-ci ont perdu une de leurs grandes forces historiques, le moteur à combustion.

Ces deux éléments poussent à l'intégration verticale de l'industrie. En plus du deal avec Umicore, Volkswagen a également signé un partenariat avec Vulcan Energy Resources qui vise à extraire du lithium dans la vallée du Rhin supérieur au moyen de l'énergie géothermique. L'accord a une durée initiale de cinq ans avec une livraison commerciale à partir de 2026.

"L’intégration verticale est une tendance claire. Il y aura de plus en plus de collaboration", a confirmé le CEO d'Umicore ce mercredi, indiquant que les constructeurs automobiles souhaitent de plus en plus travailler directement avec les fournisseurs de matériaux "pour prendre la bonne direction".

"Ce n’est pas pour autant la fin des constructeurs de cellules. Ils joueront encore un grand rôle et resteront un de nos grands clients", a ajouté Mathias Miedreich. Umicore indique qu'elle "continuera à développer résolument ses capacités technologiques et de production pour servir d'autres clients et régions".

Économie circulaire

Umicore a un autre atout de poids qu'elle amène à Volkswagen et ses autres partenaires : le recyclage. La création d'une économie circulaire est mise en avant par de nombreux constructeurs.