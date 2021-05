Un bel éclat de Carglass sur le point d’être vendu

Le fonds d’investissement Clayton, Dubillier & Rice (CD&R) s’apprête à vendre 10% de Belron, le groupe qui coiffe la société de réparation de vitrage automobile Carglass. L’opération pourrait peser plus de 1 milliard d’euros.

Depuis 2017, CD&R détient 40% de Belron , l’un des principaux groupes mondiaux actifs dans la réparation et le remplacement du vitrage automobile. À l’époque, le groupe de private equity avait racheté cette part pour 620 millions d’euros au groupe automobile belge D’Ieteren, qui possède encore la majeure partie des actions restantes (53,75%).

Cet investissement s’est révélé très profitable pour CD&R . Depuis lors, Belron n’a jamais autant prospéré. Cette bonne marche des affaires a incité à plusieurs reprises les deux actionnaires principaux à loger des dettes dans le bilan de Belron afin que cette dernière ait les moyens ensuite de leur distribuer de très généreux dividendes. CD&R a ainsi ramassé quelque 900 millions d’euros . Vous avez bien lu: en quelques années à peine, le fonds d’investissement a déjà plus que récupéré sa mise de départ.

Le géant new-yorkais du private equity souhaite à présent revendre une part de son intérêt dans Belron . Selon nos informations, il a mandaté les banques d’affaires JP Morgan et Bank of America Merrill Lynch en vue de rechercher un acquéreur pour quelque 10% du capital de Belron.

En coulisses, on pointe les marques d’intérêt émanant de parties telles que le fonds d’investissement étatique de Singapour GIC , le fonds de pension canadien CPPIB (ex-actionnaire d’Interparking), mais aussi les fonds de CVC et Blackstone qui investissent à long terme. Il y a quatre ans, CVC concourrait déjà pour la part qui est arrivée finalement dans l’escarcelle de CD&R. Selon nos sources, D’Ieteren s’est également déclaré intéressé par ces parts qui consolideraient sa majorité dans Belron.

Hors dettes, les analystes valorisent Belron entre 10 et 11 milliards d’euros.

