Un méga deal "durable" glisse entre les doigts de D’Ieteren

Le bureau ERM conseille les entreprises dans les domaines de l’environnement, de la santé, des aspects sociaux et d’autres dimensions durables, regroupés sous l’acronyme ESG (environnement, social et gouvernance). ERM, qui emploie 5.500 collaborateurs , est le leader mondial sur ce marché. Un domaine d’activités juteux pour le groupe britannique qui profite de l’intérêt croissant des investisseurs pour thème de la durabilité. Lors de son exercice 2019-2020, il a réalisé ainsi un chiffre d’affaires de 792 millions de dollars (650 millions d’euros), en hausse de 10% sur un an.

La semaine dernière, les deux investisseurs sont sortis du capital de la société de conseils. Le repreneur? Le géant américain légendaire des investissements KKR (qui était également un des clients d’ERM). Le groupe US détient désormais 60% du leader de la durabilité, aux côtés du management et de quelques partenaires. ERM serait valorisé (dettes incluses) à 2,7 milliards de dollars.

Quête

Depuis lors, malgré les centaines de dossiers examinés à la rue du Mail à Ixelles, cette recherche n’avait débouché que sur un deal: le rachat, il y a cinq ans, de l’entreprise coiffant les carnets et cahiers légendaires Moleskine. Mais cette reprise, sous la houlette du CEO de l’époque, Axel Miller, n’a guère été couronnée de succès, et c’est un euphémisme. Aujourd’hui, Moleskine ne vaut plus que 155 millions d’euros dans les comptes de D’Ieteren, soit un peu plus de trois fois moins que le prix (500 millions) payé par le groupe en 2016.