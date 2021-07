Un particulier veut le renvoi de VW en correctionnelle

Le constructeur plaide pour l'application du principe "non bis in idem". Pour lui, l'affaire a été jugée en Allemagne.

Défendu par l'avocat Antoine Chomé (Lexlitis), ce particulier avait perdu une première manche lorsque, dans le courant du mois de septembre 2020, le parquet de Bruxelles avait dressé un réquisitoire ordonnant l' abandon des poursuites pénales en Belgique . Dans un premier temps, la chambre du conseil avait suivi cette recommandation, s'appuyant sur le principe " non bis in idem " estimant que l'on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.

Le 28 novembre 2018, Volkswagen AG avait conclu un accord avec le parquet de Brunswick portant sur le paiement d'une amende d 'un milliard d'euros du chef de l'infraction de "violation par négligence de l'obligation de contrôle à laquelle sont soumises les sociétés et entreprises". Rejetant cette approche, Antoine Chomé avait demandé une remise devant la chambre du conseil. Sans surprise, au cours de l'affaire qui a été plaidée à la fin du mois de juin, les deux camps sont restés sur leur position .

Pour Volkswagen AG, défendu par Pascal Vanderveeren (Minimes41), les choses sont claires: le principe non bis in idem doit s'appliquer et un jugement définitif antérieur rendu dans un autre État membre (l'Allemagne en l'occurrence) rend impossible toute nouvelle poursuite en Belgique. Le constructeur, qui précise avoir payé l'amende d'un milliard d'euros, estime que la vente des véhicules concernés en Belgique tombe sous le coup de cette amende.