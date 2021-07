Une stratégie de conquête erronée à la base du Dieselgate

L'affaire VW est une combinaison de fraude et d'erreurs de gestion. Si la première a été largement identifiée et commentée, les secondes sont plus difficiles à détecter. La culture d'entreprise autocratique du constructeur allemand et son ambition stratégique irréaliste ont pesé lourd dans la balance.

L'affaire VW ou "Dieselgate", qui a éclaté en 2015 après six ans de tricherie aux tests d'homologation, ne résulte pas à proprement parler d'une erreur de gestion, mais constitue un cas de fraude avéré. N'empêche que le recours à des techniques visant à réduire frauduleusement les émissions de CO2 et d'oxyde d'azote (NOx) de plusieurs de ses moteurs diesel et essence recouvre plusieurs erreurs de management, qui renvoient à la culture d'entreprise du groupe Volkswagen et à sa stratégie de croissance.

"La culture d'entreprise qui régnait chez VW à l'époque était assez dure et très hiérarchique, basée sur la gestion par la crainte (management by fear)." Paul Verdin Professeur de l’université en stratégie et directeur de la Chaire Baillet-Latour d'"Error Management", professor emeritus à l’ULB et à la KUL

"Le président du directoire de Volkswagen Martin Winterkorn savait-il? Il a toujours affirmé qu'il ignorait ce qui se tramait, mais l'essentiel n'est pas là", estime Paul Verdin, professeur de stratégie qui a dirigé la Chaire Baillet-Latour sur la gestion de l'erreur à la Solvay Brussels School of Economics & Management jusqu'à cette année. "La culture d'entreprise qui régnait chez VW à l'époque était assez dure et très hiérarchique, basée sur la gestion par la crainte ("management by fear"). Il y avait donc un problème de sécurité psychologique." Par "psychological safety", on entend ces principes qui encouragent les dirigeants à écouter les avis opposés et à accepter les remises en question, par opposition au leadership autoritaire qui privilégie une seule opinion et ne tolère pas la critique.

"Aussi bien Martin Winterkorn que Ferdinand Piech, le président du conseil de surveillance du groupe, affichaient un comportement autocratique. Ils refusaient d'écouter les problèmes, exigeaient qu'on ne leur présente que des solutions."

Le raccourci nord-américain

La deuxième source d'erreur de gestion réside dans la stratégie du constructeur. "VW voulait devenir le N°1 mondial devant Toyota, poursuit Paul Verdin. Une ambition irréaliste qui était plus une aspiration qu’une véritable stratégie. VW ne représentait quasi rien aux États-Unis, où le diesel n’avait qu’une part de marché de 3%, contre 55% en Europe. Et comment devenir leader mondial sans détenir une part significative du marché nord-américain? La compétence principale de VW était le diesel. Pour vendre davantage de voitures diesel aux États-Unis, il fallait améliorer leur bilan en termes d’émissions de CO2 et surtout de NOx." Présenter un modèle de diesel propre, en résumé.

La direction de VW a mis la pression sur son département de Recherche & Développement, leur intimant de trouver une solution pour réduire les émissions de leurs moteurs. "VW avait une culture d’ingénieurs, contrairement à la plupart des grands groupes dont les dirigeants ont une culture de gestionnaires, la majorité étant des titulaires de Master en Business Administration, poursuit le professeur. Chez VW, c’étaient des personnes qui maîtrisaient les questions techniques et technologiques. Comment pouvaient-ils dès lors ne pas savoir ? Mon hypothèse, c’est qu’ils ont soumis leurs ingénieurs à une telle pression qu’ils les ont invités à la fraude. Car ils leur ont confié une mission impossible, qu’ils savaient impossible."

L’orgueil du constructeur a ensuite joué un rôle quand les premiers doutes ont surgi dans le marché sur les performances de ses voitures aux tests d’homologation. "Nous avons les meilleurs ingénieurs au monde dans la technologie diesel, il est donc logique que nous ayons trouvé la solution", a déclaré en substance le géant de Wolfsburg.

Le règne de la terreur

"Bob Lutz, qui a occupé des postes de direction chez General Motors, BMW, Ford et Chrysler, a décrit le 'règne de la terreur' qui a longtemps prévalu chez VW", ont écrit à ce propos Paul Verdin et le professeur Amy C. Edmondson dans un article de la Harvard Business Review (1). "Cela a sans aucun doute contribué, a dit Lutz, au fait que VW ait ignoré la preuve que l'affirmation selon laquelle la technologie diesel pourrait être conforme aux règlements était trop belle pour être vraie. De cette façon, les dirigeants de VW ont perdu l'occasion de revoir et de mettre en cause la stratégie."

"Il ne faut pas oublier que ces stratégies irréalistes proviennent souvent des marchés financiers, qui poussent les entreprises à viser des croissances elles-mêmes irréalistes." Paul Verdin

La culture, l’ambition et, accessoirement, la bataille de pouvoir que se livraient des directeurs au sein même du groupe VW, ont vraisemblablement permis l’émergence de la fraude. "Il ne faut pas oublier que ces stratégies irréalistes proviennent souvent des marchés financiers, qui poussent les entreprises à viser des croissances elles-mêmes irréalistes, estime Verdin. Les stratégies d’acquisitions à tour de bras sont des raccourcis pour trouver de la croissance plus rapidement que sur le terrain. De même dans le cas de VW, le constructeur a déniché un raccourci pour acquérir des parts de marché aux États-Unis. Les années entre 2000 et 2010 ont aussi vu la multiplication des stratégies de mondialisation parmi les grands groupes, qui les ont tous mis sous pression." Et, dans maints cas, poussés à la faute.

Fortis et VW lancés dans la captation de valeur

Fortis, la Société Générale (affaire Kerviel) et Volkswagen, qui ont fourni dans ces années-là de beaux cas pour l’analyse d’erreurs de gestion, étaient toutes les trois des sociétés cotées en Bourse. Pas un hasard, puisque cela signifie qu’elles étaient davantage soumises aux exigences des marchés financiers. Fortis et VW voulaient toutes deux devenir leader mondial et ont sacrifié à cet objectif le respect de principes de prudence et d’ouverture d’esprit. "Ce n’est cependant pas leur monopole, d’avoir été sous la tyrannie d’une stratégie basée sur la conquête et la captation de valeur plutôt que sur la création de valeur", dit Verdin qui cite aussi l’exemple de la banque HSBC. Amende après amende, celle-ci a poursuivi la même tactique de croissance jusqu’au moment où - enfin! - les analystes et les gestionnaires financiers ont constaté qu’une bonne partie de son portefeuille international ne créait pas assez de valeur.

"La vraie stratégie devrait être basée sur la création de valeur durable dans l’activité qu’on exerce sur le terrain, développe le professeur. La création de valeur financière devrait en être le résultat, mais pas le seul objectif. Il faudrait viser la durabilité de l’entreprise dans son contexte, dans la société. Tous ces cas d’erreurs de gestion témoignent aussi d’une conception erronée de la stratégie, qu’on pourrait comparer à un usage inversé des fichiers Excel. Ceux-ci peuvent s’avérer très utile pour envisager des scénarios du type ‘que se passera-t-il si…?', mais on les emploie malheureusement à l'envers, dans le style 'que faire pour doubler notre bénéfice opérationnel et notre cours de Bourse... ?' On les traduit ensuite en indicateurs de performances clés (les ’KPI’) pour se guider... Mon intérêt pour l’étude des erreurs de gestion m’a amené à mettre en évidence, avec Amy Edmondson, spécialiste du comportement organisationnel et de la gestion des opérations, une autre conception: la stratégie en tant qu’apprentissage ('strategy as learning')."

Hypothèse de départ et dialogue permanent

Celle-ci se base sur une hypothèse plutôt que sur un plan et commence par une analyse et une évaluation de la situation, suivies de tests sur le terrain. Il faut ensuite réajuster constamment l’hypothèse grâce au dialogue permanent entre les stratèges et les opérationnels. Chez VW, "l'invalidation des données a été disponible pendant une période étonnamment longue, mais n’a pas été prise en compte par la haute direction". Elle l’aurait été si le groupe avait adopté une stratégie en tant qu'apprentissage, puisque celle-ci "exige que les cadres supérieurs s'engagent dans un dialogue continu avec les opérations à tous les niveaux et à tous les départements (1)".

Chez VW, "l’invalidation des données a été disponible pendant une période étonnamment longue, mais n’a pas été prise en compte par la haute direction". Paul Verdin et Amy C. Edmondson

La direction de VW a par ailleurs probablement sous-estimé le risque qu’il prenait (ou laissait prendre) pour son image et sa réputation. "Ce risque a fortement augmenté ces dernières années avec l’avènement des réseaux et des médias sociaux", pointe Verdin qui observe que malgré le Dieselgate, "on n’a pas vu d’effet significatif sur les ventes de véhicules du groupe". Autre motif d’étonnement, malgré la hauteur des sanctions financières et des frais judiciaires (plus de 30 milliards d’euros à ce jour), le cours de l’action VW a refait une bonne partie de ses pertes en Bourse. "Cela semble indiquer que le risque réputationnel soit limité dans le temps." On a d’ailleurs noté le même phénomène pour General Motors, dont les ventes et la renommée n’ont finalement pas trop pâti du passage du groupe par la case Chapitre 11 (faillite) aux Etats-Unis en 2009.

Reste une question de fond, toujours ouverte à ce jour, l’organisation du leadership a-t-elle changé chez Volkswagen depuis la révélation de l’affaire en 2015 ?

(1) "Your strategy should be a hypothesis that you constantly adjust", par Paul Verdin et Amy C. Edmondson, Harvard Business Review, 9 novembre 2017

