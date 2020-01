1,5 million remboursé aux voyageurs de Thomas Cook

Vingt-trois compagnies aériennes, dont neuf européennes, ont été déclarées en faillite l’année dernière. En Europe, Adria Airways (Slovénie), Aigle Azur et XL Airways (France), Germania (Allemagne), Wow Air (Islande), Fly BMI et Thomas Cook Airlines (Royaume-Uni) sont concernées, ainsi que les deux filiales espagnole et danoise de cette dernière.

Parmi les grandes compagnies mondiales, on citera notamment Avianca (en Argentine et au Brésil), Peruvian Airlines (Pérou) ou Jet Airways (Inde). En France, la faillite d’Aigle Azur et de XL Airways, qui ont laissé en rade respectivement 13.000 et 1.500 passagers, a relancé l’idée d’un fonds de garantie des compagnies aériennes.

Si les passagers de Thomas Cook ont été ou sont en voie de remboursement en Belgique, c’est parce qu’il s’agit d’un tour-opérateur et qu’il était assuré au Fonds de Garantie Voyages (GFG) à ce titre. De surcroît, les opérations de Thomas Cook Airlines avaient été reprises par Brussels Airlines.

Cela dit, les grandes compagnies aériennes sont peu enclines à participer à l’assurance de leurs concurrents low-cost, qu’elles voient comme des"cow-boys qui viennent piétiner leurs plates-bandes en les forçant à baisser les tarifs à la limite du raisonnable", pour reprendre les termes utilisés en juin dernier à Séoul par un directeur de compagnie européenne.

Dans son bilan financier annuel, l’Association du transport aérien international (Iata) relève que "de nombreuses compagnies aériennes sont tout juste au seuil de rentabilité ou subissent des pertes, ce qui explique la série de faillites de compagnies européennes observée en 2019".

Malgré les incertitudes qui pèsent sur le plan géopolitique (conflit Iran-USA, guerre commerciale Chine-USA, Brexit…) et leurs conséquences sur les prix du fuel et sur le trafic aérien, l’Iata reste optimiste pour l’année en cours. Les compagnies européennes devraient enregistrer un bénéfice net global de 6,2 milliards de dollars en 2019 et de 7,9 milliards en 2020.