112 millions d'euros pour la recherche dans l'aéronautique wallonne

Un volet du plan de relance wallon arrive à maturité: le pôle de compétitivité Skywin va encadrer 19 partenaires dans la R&D dirigée vers l'avion décarboné.

Le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus l'avait annoncé en décembre dernier: les pôles de compétitivité joueraient un rôle majeur dans le plan de relance wallon. Skywin, le "cluster" dédié aux secteurs aéronautique et spatial, dévoile ce jeudi les détails de sa partie. Un budget de 112 millions d'euros a été dégagé pour réunir 19 entreprises et centres de recherche de la Région autour d'une liste de projets de recherche bien délimités, mais fort ambitieux.

L'objectif est de "participer activement à l'objectif ambitieux d'une entrée en service d'un avion bas carbone en 2035, suivi par une évolution tout aussi radicale, la neutralité carbone pour 2050". Skywin

Le projet Wings

Le projet, baptisé Wings (pour "Walloon innovations for green skies"), consiste en un partenariat d'innovation technologique. Il est subventionné par la Région wallonne à hauteur de 70% environ (deux fois 41 millions, sur 18 mois) et aura une durée de trois ans. L'objectif est de "permettre aux industries aéronautiques wallonnes de poursuivre leurs efforts de recherche" pour, à la fois, "préserver ou améliorer leur positionnement par rapport à la concurrence" et "participer activement à l'objectif ambitieux d'une entrée en service d'un avion bas carbone en 2035, suivi par une évolution tout aussi radicale, la neutralité carbone pour 2050", explique Skywin dans son communiqué.

19 partenaires Wings va fédérer les entreprises Safran Aero Boosters, Sonaca et Thales; les centres de recherche Cenaero, Von Karman Institute, CRM, Materia Nova, Sirris, Cetic et Multitel; ainsi que neuf PME.

Objectif sous-jacent: renforcer le savoir-faire des entreprises de la Région et consolider leurs quelque 5.500 emplois directs. Il s'agit aussi de soutenir un secteur touché par l'immobilisation du Boeing 737 Max et par l'impact de la crise Covid sur l'aviation en général alors qu'il est évidemment plus difficile, dans ce contexte, de financer des activités de recherche.

Le projet Wings vise également à transformer ce contexte négatif en opportunité: rebondir en misant sur le développement de l'avion décarboné du futur.

19 partenaires, 6 domaines de recherche

Wings va fédérer 19 partenaires: les trois grandes entreprises wallonnes de l'aéronautique que sont Safran Aero Boosters, Sonaca et Thales, sept centres de recherche (Cenaero, Von Karman Institute, CRM, Materia Nova, Sirris, Cetic et Multitel) et neuf PME.

La thématique centrale des recherches stimulées sera la transition écologique et numérique du secteur aéronautique. Celle-ci sera déclinée en six domaines cibles: l'aérostructure, la propulsion, les systèmes de communication, les matériaux et procédés, la digitalisation et la simulation numérique, ainsi que l'industrie 4.0.