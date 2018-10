13 vols annulés à Brussels Airport suite à la grève d'Aviapartner

Les travailleurs d'Aviapartner, la société qui s'occupe des bagages sur les vols Ryanair et TUI fly notamment, seront encore en grève ce vendredi à Brussels Airport. Plusieurs vols sont annulés.

Les travailleurs d'Aviapartner ont arrêté de charger les bagages et d'effectuer la maintenance sur le tarmac de Brussels Airport jeudi après-midi. Directement, l'impact s'est fait sentir sur les passagers: 25 vols annulés.

Et ce vendredi, ce sont encore 13 vols qui devraient être supprimés à l'aéroport de Zaventem en raison de cette grève spontanée.

Vous avez un vol à prendre auourd'hui? La porte-parole de Brussels Airport Company, Florence Muls, vous conseille de vous informer auprès de votre compagnie aérienne et de voyager léger. Deux sociétés opèrent à Zaventem: Aviapartner et Swissport. Seuls les vols d'Aviapartner, qui assure notamment la manutention des avions de Ryanair et TUI fly, sont touchés.