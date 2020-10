153 personnes licenciées dans les duty free belges de Lagardère

Les négociations entre syndicats et direction de Lagardère Travel Retail ont échoué. Cent cinquante trois personnes vont perdre leur emploi dans les duty free belges du groupe.

Victime collatérale des avions cloués au sol à cause de la crise sanitaire, Lagardère Travel Retail, qui gère 25 magasins hors taxes à l'aéroport de Bruxelles-National, deux boutiques à l'aéroport de Charleroi et les chocolateries The Belgian Chocolate House, avait annoncé en juin sa volonté de supprimer 180 sur 550 personnes.