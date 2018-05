200 emplois en péril chez Brussels Airlines

L’intégration de Brussels Airlines dans Eurowings impactera près de 250 emplois dont 75% au sein de la compagnie belge.

Il n’y a pas que chez les pilotes que l’ambiance est morose chez Brussels Airlines. Le personnel administratif n’est pas non plus à la fête et redoute des pertes d’emplois suite à l’intégration de la compagnie aérienne belge dans le groupe Eurowings, filiale de Lufthansa. Des estimations commencent à circuler sur l’impact social de la mise en commun de certains services entre les deux compagnies. Et de sources proches du dossier, l’impact serait compris dans une fourchette de 200 à 250 emplois pour les deux transporteurs aériens.

4,7 millions € . Les annulations de vol risquent d’entraîner une perte quotidienne tournant autour des 4,7 millions d’euros.

Dans les plans des dirigeants d’Eurowings, il était prévu, dans un premier temps, que la réduction de personnel se repartisse équitablement entre les sites de Bruxelles et de Cologne (siège d’Eurowings), mais il nous revient que ceux-ci ont changé. Il serait question maintenant de faire supporter trois quarts des disparitions par Brussels Airlines à Bruxelles (soit environ 200 personnes sur un total de 3.500 personnes) et le reste par Eurowings.

La direction de la compagnie aérienne belge se refuse à tout commentaire, confirmant les synergies annoncées qui interviendront à la suite de l’intégration de la compagnie aérienne belge dans la filiale low cost de Lufthansa. "Lors de son passage en Belgique, Thorsten Dirks, le CEO d’Eurowings, avait indiqué qu’il y aurait des synergies avec des transferts. Il avait aussi dit qu’il ne donnerait pas de garantie sur l’emploi, mais aucun chiffre n’est encore avancé", nous a rétorqué une porte-parole de Brussels Airlines.

Il est vrai que lors de son passage en Belgique en février, Thorsten Dirks avait indiqué que le groupe allemand aurait besoin d’effectif pour réaliser son ambition de développement de Brussels Airlines. Il avait clairement laissé entendre que les engagements concerneraient principalement le personnel de cabine et les pilotes. Il avait aussi précisé que des chevauchements étaient à craindre notamment au niveau du personnel au sol et des services généraux (comptabilité, commerciaux, système de réservation, etc.).

Processus de redéploiement

Vu la situation qui prévaut actuellement et l’inquiétude qui ne cesse de grandir parmi le personnel, la direction est bien inspirée de ne poser aucun plan social sur la table pour l’instant. Mais elle procéderait plutôt de façon individuelle. Nous avons recueilli des témoignages de membres du personnel administratif dont les postes sont supprimés.

Certains sont en procédure de redéploiement (redéploiement process) et doivent eux-mêmes chercher un poste d’atterrissage sur un site intranet mis à leur disposition où des places sont ouvertes. Ils ont entre 2 et 4 mois pour faire leur choix. Mais souvent, nous dit-on, "les places sont déjà occupées". Si ceux qui sont en procédure de reclassement n’ont pas trouvé chaussures à leurs pieds sur la plateforme endéans la période imposée, ils subiront donc un licenciement en bonne et due forme avec paiement des indemnités afférentes notamment à leur ancienneté.

En optant pour cette approche individuelle du problème, Brussels Airlines et Eurowings évitent la collision frontale avec les syndicats. Et comme la plupart des "victimes" de la suppression de postes ne sont pas syndiquées, les délégués syndicaux ne sont pas toujours informés.

Brussels Airlines nous a confirmé hier que son service cargo sera bien repris en charge par Lufthansa dès le 1er septembre, mais selon nos informations, la responsable du service chez Brussels Airlines doit se trouver un autre point de chute sur la plateforme de reclassement. À défaut, elle se verra indiquer la porte de sortie. "Si Eurowings applique sa politique à Brussels Airlines, on va vers de nombreux départs. Chez eux, une partie de la gestion des opérations est sous-traitée comme les agents aux comptoirs", nous a confié un membre du personnel de Brussels Airlines.

Une réflexion serait d’ailleurs en cours pour externaliser la mission des agents du "crew dispatching", ces chauffeurs qui véhiculent les pilotes pour leur prise de mission.

Fuite de pilotes vers Air France

Au niveau des pilotes, la tension est maximale. Le personnel navigant reproche à la compagnie d’avoir engagé peu de pilotes entre 2012 et 2016 entraînant une situation de sous-effectif. Conséquence, le rythme des horaires des pilotes chez Brussels Airlines serait le plus handicapant de toutes les compagnies aériennes. "Nous sommes les Roumains de la navigation aérienne. On travaille à un rythme de 7 jours de prestations suivis de 3 jours de repos. Dans les autres compagnies, c’est 5-6 jours de prestations et 4 jours de repos", nous a confié un pilote. "Nous voulons travailler pour notre compagnie nationale, mais ça devient difficile. À poste égal, mon salaire brut est le net dans d’autres compagnies comme chez Air France. Aujourd’hui, plus de 80% des pilotes francophones de Brussels Airlines ont postulé chez Air France. Il y a un manque de considération", renchérit un autre.

