26 des 46 vols Ryanair prévus vendredi à Zaventem supprimés

Vingt-six des 46 vols Ryanair programmés vendredi à l'aéroport de Zaventem sont supprimés en raison de la grève des pilotes basés en Belgique de la compagnie irlandaise. Il s'agit tant de vols au départ qu'à l'arrivée , a prévenu Brussels Airport. A Charleroi, Ryanair a supprimé 82 vols, répartis équitablement entre départs et arrivées.

Les syndicats de la compagnie irlandaise appellent les pilotes de différents pays à faire grève le 10 août. Outre la Belgique, ce sera également le cas en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande et en Suède.

Le personnel européen de la compagnie exige de meilleures conditions de travail et un meilleure reconnaissance des syndicats. Les 25 et 26 juillet, le personnel de cabine avait déjà cessé le travail dans divers pays du Vieux Continent dont la Belgique. Plus de 23.000 passagers avaient été impliqués dans ce mouvement.