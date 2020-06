450 millions pour Austrian, la cousine de Brussels Airlines

Austrian Airlines a obtenu une aide d'état de 450 millions d'euros. Lufthansa injectera 150 millions d'euros en plus et promet une croissance similaire à celle des autres hubs du groupe pendant 10 ans.

Ce plan sera composé de financements directs (150 millions) et de prêts garantis à 90% par l'État (pour 300 millions) afin d'aider le transporteur à se relever de la crise du coronavirus. C'est donc moins que le montant initial de 767 millions d'euros demandé initialement par Lufthansa. Dans son plan d'aide, l'État autrichien a fait la part belle à l'environnement avec notamment des billets à 40 euros minimum et des taxes de 30 euros pour les trajets de moins de 350 km.

Pour rappel, Brussels Airlines, une autre filiale de Lufthansa, négocie actuellement une aide entre 300 et 400 millions d'euros avec l'État belge. Un dossier qui traîne depuis des semaines et qui se trouve entre les mains du ministre des Finances Alexander De Croo, très discret sur les négociations.

Quant au prix minimum imposé en Autriche, François Bellot disait que cela pourrait inspirer en Belgique et que cela faisait partie des discussions. Ce genre de taxes sur l'aviation ne ferait certainement pas les affaires de l'aéroport de Charleroi et surtout de son principal opérateur, Ryanair.

Brussels Airlines négocie aussi une grosse restructuration avec son personnel. La compagnie reprend ses vols le 15 juin et veut s'assurer d'une rentabilité à plus long terme. Les travailleurs demandent eux des mesures temporaires et non des coupes structurelles dans les rémunérations.