62 agences de Thomas Cook Belgique passent sous giron espagnol, près de 200 emplois sauvés

62 des 91 agences belges de Thomas Cook vont être reprises par l'entreprise espagnole Wamos, ce qui va permettre d'éviter à près de 200 personnes de perdre leur emploi.

L'entreprise espagnole Wamos reprend 62 des 91 agences de Thomas Cook/Neckermann. Près de 200 membres du personnel ne perdront dès lors pas leur emploi. Thomas Cook Retail Belgique avait été déclaré en faillite voici dix jours. Les curateurs n'ont pas donné d'informations sur les agences du voyagiste qui rouvriront leurs portes.

Thomas Cook Retail Belgique employait quelque 500 personnes, dont 150 à Bruxelles et en Wallonie. Les agences reprises par Wamos seraient réparties dans tout le pays, sauvant 195 emplois.

La reprise permettra de garder 150 emplois dans les agences.

Au siège social, un certain nombre d'activités seraient reprises mais ne concerneront qu'un groupe restreint de 25 travailleurs.

Dans le département des "incentives", qui organise des voyages pour des entreprises et organisations, le département e-commerce, celui des médias et celui des croisières, dix emplois seront sauvés.

Dix membres du personnel employés dans d'autres services d'assistance conserveront leur emploi.

Le reste du personnel, soit plus de 300 personnes, a été congédié début de la semaine dernière et ne devra dès lors pas compter sur un emploi auprès du nouvel acteur espagnol. Thomas Cook Belgique a déposé le bilan il y a deux semaines après la faillite du groupe mondial basé au Royaume-Uni, et après que la direction de la filiale belge n'ait pas trouvé d'acquéreur.

Le groupe espagnol opère depuis Madrid et comprend la compagnie aérienne Wamos Air, le voyagiste Wamos Tours et l'organisation de voyages Wamos Circuitos.

Sous la houlette des curateurs Mieke Verplancke, Pieter Huyghe et Hans De Meyer, un accord a été conclu ce jeudi avec Wamos. Le groupe espagnol opère depuis Madrid et comprend la compagnie aérienne Wamos Air, le voyagiste Wamos Tours et l'organisation de voyages Wamos Circuitos, qui propose des voyages dans 20 pays d'Amérique latine. Les détaillants touristiques Nautalia Viajes, Top Atlántico et Geo Star font également partie du groupe.

A cela s'ajoutent désormais les 62 agences belges Thomas Cook. Wamos sera donc un nouvel acteur sur la scène belge. Il n'est pas certain que les marques Thomas Cook et Neckermann continueront à être utilisées à l'avenir. On sait par contre que la nouvelle entité sera baptisée "Wamos Benelux" et sera en partie gérée par la direction de l'ancienne filiale belge de Thomas Cook.