A l'industrie belge, Dassault propose "20 milliards en 20 ans"

"En soutien de la proposition de la France" à la Belgique dans le cadre du remplacement des F-16 et "en appui des 400 à 500 entreprises impliquées dans le programme Rafale", le groupe Dassault a estimé pouvoir faire une offre supérieure à l’appel de la Belgique. Raison pour laquelle Dassault ne répondra pas ce mercredi – date-butoir – à la demande de la Défense nationale, ne laissant en lice que le F-35 de Lockheed Martin et l’Eurofighter de BAe Systems et de ses partenaires. Ce faisant, l’industriel français n’est pas nécessairement hors-course.

"Les juristes sont clairs à ce sujet: la Belgique est un Etat souverain ; il peut renoncer à l’appel d’offre à tout moment pour un accord qui lui sied davantage", nous a confié Eric Trappier, P-DG de Dassault, avant de signer des "accords de principe" (MoU, Memorandum of Understanding) avec treize entreprises belges , dont Safran Aero Booster, Asco, Sabca, Flying Group, JDC, AKKA, Thales Belgium et d’autres.

"Proposer plus que l’appel d’offre", cela signifie pour Trappier, "ne pas se limiter au Rafale et ne pas se limiter à l’aéronautique". A partir de là, on peut effectivement viser loin avec la cybersécurité, le développement urbain, l’interface homme-machine, l’innovation dans la maintenance préventive, etc. Mais Trappier insiste bien sur la recherche de haute valeur ajoutée, sur "l’avenir de l’aéronautique européenne", mais pour ça, il faudra quand même qu’on choisisse le Rafale, selon la formule du "Give and take".