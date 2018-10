À la veille du congé de Toussaint, rien ne bouge chez Aviapartner

Aujourd’hui, cela fait exactement une semaine que les syndicats d’Aviapartner annonçaient qu’ils allaient débrayer. C’est un record pour l’aéroport de Bruxelles, où les perturbations sont considérables et risquent fort de durer encore après la signature d’un accord. Mais quand? Mardi encore, tout paraissait bloqué et on s’attendait déjà à des annulations de vol pour ce mercredi, les compagnies ne voulant pas prendre de risques de blocage de leurs avions.