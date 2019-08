"A terme, il n'y aura plus que 12 compagnies mondiales" (Lufthansa)

À côté de ces compagnies agissant "mondialement" et opérant de grandes liaisons internationales évolueraient de plus petites compagnies nationales et régionales.

"L'Europe est en retard sur la consolidation", estime-t-il. Il ajoute que selon lui une crise économique et les "résultats financiers de plus en plus mauvais" des compagnies devraient accélérer les fusions et acquisitions.