AG et PMV font offre sur Brussels Airport

Les investisseurs belges AG Insurance (Ageas) et PMV ont rejoint les consortiums qui se font concurrence pour la reprise de la participation de 36% de l’investisseur australien Macquarie dans Brussels Airport.

Quatorze ans après son entrée au capital de Brussels Airport, le groupe australien Macquarie souhaite céder sa participation. La donne est connue. Cela fait plusieurs mois qu’il prépare sa sortie. Remarquée. Estimée à près de 2 milliards d’euros, cette vente s’annonce en effet d’ores et déjà comme une des plus importantes transactions belges de l’année 2019.

Mais le dossier s’agite en coulisse. Après une première offre non contraignante, trois candidats se retrouvent au deuxième tour, a-t-on appris à bonne source.

Après une première offre non contraignante, trois candidats se retrouvent au deuxième tour.

Ensuite, il nous revient que le fonds de pension néerlandais APG et l’investisseur australien QIC ont, eux aussi, survécu au premier tour. Mais après une évolution. D’après nos sources, leur consortium compte depuis peu un troisième membre: l’investisseur flamand PMV. L’intérêt manifesté par ce dernier relève d’une certaine logique: l’entreprise voit une opportunité d’avoir son mot à dire – même modestement – dans la gestion d’un aéroport stratégiquement important, et représentant un véritable pôle de croissance, à l’instar du port d’Anvers.

Enfin, dernier candidat en lice, l’on retrouve le fonds de pension canadien Omers, qui se présente seul. Omers fait partie des plus grands fonds de pension du Canada, avec ses quelque 95 milliards de dollars d’actifs sous gestion (fin 2017). En coulisses, on parle aussi d’une offre de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), également connue en Belgique en tant qu’actionnaire minoritaire du gestionnaire du réseau gazier Fluxys. Mais cette rumeur n’a pour l’instant pas été confirmée.