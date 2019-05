Accalmie jusque jeudi chez les aiguilleurs du ciel

Chez Skeyes, après le nouveau bras de fer entre la direction et les syndicats de la semaine passée, les discussions ont repris ce lundi. Direction et syndicats se sont retrouvés pour discuter de l’accord sur la table et de ses modalités pratiques. La réunion a eu lieu dans l’après-midi et les discussions reprendront jeudi. Pour rappel, un accord en commission paritaire était intervenu chez Skeyes, mais avec le seul aval du syndicat socialiste.