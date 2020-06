Accord conclu chez Brussels Airlines, 25% des emplois seront supprimés

Quelque 1.000 emplois sur 4.000 sont menacés au sein de la compagnie aérienne. Cette réorganisation misera autant que possible sur les départs volontaires et la prépension afin de limiter les licenciements secs.

Ce vendredi, la direction de Brussels Airlines et le conseil d'entreprise ont conclu un accord sur des mesures structurelles visant à accroître la compétitivité de la compagnie aérienne. L'objectif est d' offrir des perspectives à long terme aux employés , selon le communiqué.

Les mesures prises réduisent autant que possible le nombre de licenciements forcés. Un soutien professionnel en termes de recherche d'emploi et de changement de carrière sera fourni au personnel devant quitter la compagnie.

Les mesures décidées permettront d 'augmenter la productivité et de réduire les coûts unitaires afin de créer à long terme un avenir durable pour Brussels Airlines, précise encore la compagnie.

Une perte de 25% des emplois

"Grâce à des options alternatives, qui comprennent la retraite anticipée, le travail à temps partiel, le crédit-temps, le départ volontaire et le congé sans solde, le nombre de licenciements forcés peut être limité à un minimum."

"La priorité de la direction et des syndicats a été d'examiner toutes les options possibles pour éviter autant que possible les licenciements forcés", explique Dieter Vranckx, le CEO de Brussels Airlines. "Grâce à des options alternatives, qui comprennent la retraite anticipée, le travail à temps partiel, le crédit-temps, le départ volontaire et le congé sans solde, le nombre de licenciements forcés peut être limité à un minimum."