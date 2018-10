Accord entre Ryanair et les syndicats belges

La compagnie aérienne Ryanair a accepté d'appliquer le droit du travail belge au personnel belge au plus tard à partir du 31 janvier. L'accord négocié avec la CNE et son pendant flamand la LBC vaut tant pour les pilotes que le personnel de cabine.

"Cet accord va faciliter les choses", se réjouit Yves Lambot, secrétaire permanent à la CNE au terme d'une nouvelle réunion avec le directeur opérationnel de la compagnie, Peter Bellew. La compagnie à bas coûts est désormais d'accord pour appliquer la législation belge du travail à partir du 31 janvier prochain, le temps que Ryanair organise ce changement administratif. Si la compagnie irlandaise avoue avoir lâché du lest, les syndicats ne cachent pas non plus qu'ils ont dû faire quelques concessions.

Il y a deux semaines, les différents syndicats belges (CNE, Setca et CGSLB) étaient finalement parvenus à s'entendre, après des mois de désaccord, pour constituer une délégation syndicale représentant le personnel de Ryanair basé en Belgique (à Zaventem et Charleroi). Juste avant cela, Michael O'Leary, l'administrateur délégué de l'entreprise irlandaise, avait déclaré qu'il était prêt à reconnaître le droit belge sur le travail dès que possible pour autant qu'une telle délégation soit formée et qu'elle vienne autour de la table pour négocier. C'est ce qui s'est passé ce jeudi au cabinet des avocats belges de l'entreprise irlandaise, à Diegem.