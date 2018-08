Accord entre syndicats et direction de Brussels Airlines sur la pression du travail

Les syndicats et la direction de Brussels Airlines ont conclu un accord ce jeudi à propos de la pression du travail. Un accord qui tombe (enfin), après des mois de négociations. Un délai a également été fixé pour tomber d'accord sur les autres points de tension, soit les équipages saisonniers et le salaire. Un terrain d'entente devra être trouvé d'ici le 30 novembre.

Le syndicaliste est convaincu que l'une des principales revendications des pilotes, soit un meilleur équilibre entre vies privée et professionnelle, est satisfaite. "L'accord comprend plus de vingt mesures dans lesquelles la direction s'est engagée. Concrètement, des jours de congés supplémentaires et des rythmes de vol moins lourds seront accordés. Les mesures entreront en vigueur dès 2019 et s'étendront progressivement."