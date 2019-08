Air Antwerp volera vers Londres dès septembre

Dès le 9 septembre, il sera possible de rejoindre l'est de Londres en décollant d'Anvers. Air Antwerp, qui vient d'obtenir son certificat de transporteur aérien, assurera la connexion avec le London City Airport trois fois par jour en semaine et une fois le dimanche .

"Enfin, les hommes d’affaires du centre de Londres pourront se rendre de nouveau dans la métropole d’Anvers. Pour le monde des affaires anversois, et plus particulièrement pour l'industrie du diamant et les ports, la bonne nouvelle est qu'il existe à nouveau un lien direct avec les Docklands de Londres", commente Johan Maertens, CEO d'Air Antwerp. "De nouveau", car le lien aérien entre l'aéroport international d'Anvers-Deurne et le London City avait été interrompu il y a un an suite à la faillite de VLM Airlines.