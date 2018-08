Air Belgium ajoute 3 villes chinoises à son offre

Le CEO espère aussi offrir à partir d'octobre, "les premières connexions avec nos vols à Hong Kong sur 4 à 6 destinations en fonction des accords avec d'autres compagnies. De Charleroi, on pourra rejoindre des villes comme Tokyo (Japon) et Cebu (Philippines)".

L'homme d'affaires dresse un bilan positif des premiers mois d'activités et s'attend à une augmentation continue du trafic: "Le taux de chargement au démarrage en juin était faible, mais on le savait. En juillet, on affichait déjà une moyenne d'occupation de l'appareil qui oscillait entre 52 et 60%. Pour ce mois d'août, on est entre 75 et 85% d'occupation avec des vols complets certains jours".