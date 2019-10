Air Belgium en piste pour la desserte des Antilles

Les réservations vers les Antilles avec Air Belgium ont rencontré un tel succès que la compagnie a décidé de prolonger ses vols jusqu’en septembre 2020. Au moins. Un pré-vol a emmené une centaine de voyagistes en Guadeloupe et en Martinique, où l’on va financer une partie de la promotion des vols.

Le 7 décembre, Air Belgium inaugurera ses vols réguliers entre Charleroi et les Antilles françaises, signant là le retour de la compagnie sur la carte aérienne mondiale. Entendons-nous bien: jusqu’ici, après la défection du partenaire chinois sur les vols vers Hong Kong et la suppression de cette ligne, la compagnie de Mont-Saint-Guibert n’a pas chômé. Elle a loué ses avions avec équipages à diverses compagnies et pas des moindres: British Airways, Air France, Lot… Sur l’ensemble de l’année, les Airbus A340 de la compagnie auront été remplis aux trois quarts, d’autant que les résultats financiers – gardés confidentiels – sont au rendez-vous.

"Si ça fonctionne bien, il est envisagé de passer à trois fréquences hebdomadaires à l’hiver 2020." Niky Terzakis CEO d’Air Belgium

Fin de semaine dernière, le patron, Niky Terzakis, a affrété un de ses quadriréacteurs pour emmener en Martinique et en Guadeloupe une centaine d’agents de voyages intéressés par la destination Antilles. Au départ de Charleroi, Air Belgium remplira ainsi un espace inoccupé et qui attirera une clientèle facile dans un rayon de 200 kilomètres, donc y compris d’Allemagne, du Luxembourg et surtout du nord de la France – touristes comme population ethnique –, qui ne devra plus souffrir d’aller à Orly pour prendre les avions d’Air France.

À en croire Philippe Wilmart, directeur commercial, dès l’ouverture des réservations, l’engouement a été immédiat. À telle enseigne qu’initialement programmé sur une base saisonnière du 7 décembre jusqu’au 29 avril, Air Belgium a décidé de prolonger ses deux fréquences hebdomadaires (mercredi et samedi) sur Fort-de-France (Martinique) et Pointe-à-Pitre jusqu’au 5 septembre 2020, donc quasi sur deux saisons (aériennes). "Et si ça fonctionne bien, nous confiait Terzakis, il est envisagé de passer à trois fréquences hebdomadaires à l’hiver 2020."

Accueil favorable

De quoi satisfaire des responsables de produit comme Sergio Perissinotto (Rainbow, spécialiste des îles) ou de grands groupes comme Club Med car Air Belgium élargit ainsi son offre dans le temps et se pose un peu en "game changer" sur un marché pas encore exploité au départ de notre pays. Bonne nouvelle aussi pour Paul De Muynck, directeur de Flibco, la société luxembourgeoise d’autocars qui assurera des navettes entre Lille et Charleroi.

10.000 . On a dénombré seulement 10.000 touristes belges en Guadeloupe l’an dernier.

Et puis, c’est une bonne nouvelle pour les offices de tourisme de Martinique et de Guadeloupe, qui visent la diversification de leur clientèle: les Français étaient 69,2% en Martinique en 2018 pour seulement 9,5% d’"autres Européens"; 60% de la Métropole en Guadeloupe. On a dénombré seulement 10.000 touristes belges en Guadeloupe l’an dernier (14.323 en Martinique, Luxembourg compris), mais, explique Willy Rosier, directeur général du Comité Tourisme des îles de la Guadeloupe, "les Belges dépensent de 20 à 25% de plus que les Français".

Notons au passage que les autorités locales contribuent au lancement promotionnel des deux destinations: de l’ordre de 300.000 euros par le Comité martiniquais du tourisme, nous confiait son directeur général François Baltus-Languedoc; entre 250.000 et 420.000 euros sur six mois, ajoutait Willy Rosier.

Et les croisiéristes?

Satisfaction aussi pour les croisiéristes. La Martinique, en particulier, est un point de départ de croisières dans les Caraïbes. Un armateur comme MSC a un de ses navires de 6.000 places basé à Fort-de-France. C’est du reste la raison pour laquelle la "triangulaire" Fort-de-France/Pointe-à-Pitre/Charleroi ne sera pas amendée. Il faut que les clients qui embarquent sur leurs navires arrivent les premiers.

"Nous sommes sollicités pour la desserte de Cayenne." Niky Terzakis

Pour la suite, les perspectives ne manquent pas pour Air Belgium, à écouter Niky Terzakis. D’abord, l’initiative Antilles semble vouloir faire des petits: "Nous sommes sollicités pour la desserte de Cayenne", en particulier par l’Agence spatiale européenne, qui y exploite la base de lancement de Kourou. La Chine aussi, mais plus avec un seul tour-opérateur (UTour) qui prenait 70% de la capacité avant de faire faux bond (merci les pertes de 18 millions d’euros en 2018, après remboursement de toutes les réservations).