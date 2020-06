Air Belgium en vitesse de croisière

Naturellement, 2020 ne sera pas aussi florissant, à cause de la parenthèse du coronavirus. Mais en assurant des vols de rapatriement et des transports cargo, de masques notamment, Air Belgium a maintenu ses avions et une partie de son personnel en activité. La compagnie a pu générer, à prix coûtant, un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros sur avril et mai 2020.