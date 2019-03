Air Belgium fait définitivement une croix sur sa liaison Charleroi-Hong Kong

Cette décision était jusqu'ici provisoire, le temps de conclure un accord avec un autre tour-opérateur chinois. Ce jeudi, la compagnie a annoncé renoncer définitivement à sa ligne vers Hong Kong . "Les conditions économiques et techniques ne sont pas réunies pour reprendre cette liaison de manière pérenne. C'est une décision que nous regrettons, mais le succès de notre entreprise passe aussi par des choix difficiles qui sont essentiels au développement de notre compagnie et à la préservation de ses emplois", justifie Air Belgium dans son communiqué.

Cap sur la Chine et le continent américain

La compagnie ne coupe toutefois pas les ponts avec l'Asie. Elle dit vouloir à présent se concentrer sur ses activités les plus rentables et maintenir ses projets de développement vers la Chine et le continent américain. L'entreprise vole actuellement pour le compte d'autres compagnies. Une activité qui connait un réel succès et permet à l'entreprise de se faire un nom sur les tarmacs internationaux.