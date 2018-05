Air Belgium reçoit l'autorisation de survol de la Russie

Lire plus

Par ailleurs, selon des sources proches du dossier, Air Belgium devrait organiser un vol inaugural du 6 au 8 juin à Hong Kong pour fêter comme il se doit son envol. La nouvelle compagnie s’est fixée pour premier objectif de relier la Belgique à Hong Kong au départ de l’aéroport wallon. La compagnie avait annoncé 4 vols par semaine vers la grande métropole asiatique et près de 500.000 voyageurs par an en vitesse de croisière. Dans leur plan d’affaires, les dirigeants prévoient la création à terme la création de 600 emplois directs et indirects.