Air Belgium va arrêter ses vols vers la Chine

Si bien que c’est le conseil d’administration qui a imposé au CEO Niki Terzakis d’arrêter les frais et de se concentrer sur des activités plus rentables, en attendant de trouver éventuellement un autre T-O, de modifier le conseil d’administration à cet effet (en virant le représentant de UTour) et d’envisager de nouvelles liaisons vers la Chine à l’été, c’est-à-dire vers le mois de mars.