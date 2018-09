Air Belgium va voler pour British Airways

La nouvelle compagnie low cost belge basée à Charleroi explique être "très sollicitée" par des compagnies tierces et confirme des vols pour British Airways, touchée comme d'autres par des pannes de moteurs Rolls Royce.

Air Belgium a confirmé à L'Echo une information de The Independent selon laquelle des vols entre Londres et Le Caire seront opérés par la jeune compagnie belge pour le compte de British Airways dans le courant de la semaine prochaine.

Outre British Airways, Air Belgium a également assuré des vols pour Surinam Airways, TUI, Condor et Air France. Si la pratique est courante dans le monde de l'aviation, Air Belgium se félicite d'être "extrêmement sollicité", ce qui marque "une reconnaissance de nos compétences, de notre organisation, de nos équipages et de nos services".

British Airways est, comme d'autres compagnies, touchée par des problèmes sur les moteurs Rolls-Royce de ses Boeing 787s ce qui la pousse à chercher différents prestataires pour assurer ses vols. Outre Air Belgium, la compagnie a également fait appel à Air New Zealand, Norwegian et Virgin Atlantic pour effectuer différentes liaisons par exemple vers New York ou la Nouvelle-Zélande.