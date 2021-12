Air France-KLM commande à Airbus 100 appareils de la famille A320neo

Air France-KLM a passé auprès d'Airbus une commande de 100 avions pour renouveler les flottes de ses compagnies KLM et de Transavia, une opération d'une ampleur inédite dans l'histoire du groupe.

Nouveau contrat et nouvelle victoire pour Airbus , au détriment de son rival Boeing . Air-France-KLM a annoncé, ce jeudi, avoir passé auprès d'Airbus une commande de 100 appareils pour renouveler les flottes de ses compagnies KLM et de Transavia , une opération d'une ampleur inédite en nombre d'appareils dans l'histoire du groupe franco-néerlandais.

Airbus avait déjà conclu, plus tôt cette semaine, des accords avec Singapore Airlines et la compagnie australienne Qantas. Dans un communiqué, Air France-KLM a indiqué que la commande ferme portait sur 100 appareils de la famille A320neo et avoir par ailleurs les droits d'acquisition de 60 appareils supplémentaires.