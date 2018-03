Airbus supprime 3.700 postes en Europe

L'avionneur Airbus va réduire ses effectifs. Au total, 3.720 postes vont êtres supprimés . La raison? Des baisses de cadences de production sur certains de ses programmes, dont les ventes n'atteignent pas les objectifs, et plus particulièrement l'A380 et l'A400M.

Le premier, dont les ventes stagnent depuis deux ans, a reçu une commande de la compagnie Emirates en janvier dernier (36 appareils), ce qui permet toutefois de prolonger de 10 ans la production de l'appareil. Le second, l'A400M, a accumulé des retards et des surcoûts depuis son lancement en 2003, estimés à 8,5 milliards d'euros par le nouveau patron de la branche commerciale d'Airbus, Guillaume Faury.

Les effectifs de l'avionneur sont en réduction constante depuis 2014, suite à des cessions d'activités et des effets de périmètres. Il employait 129.000 salariés fin 2017, contre 134.000 un an plus tôt, 136.600 fin 2015 et 138.600 fin 2014.