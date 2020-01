Airbus tourne la page de la corruption au prix d'une amende record

Airbus a accepté de payer une amende globale de 3,6 milliards d'euros à la France, à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour clore les enquêtes pour corruption qui visent l'avionneur.

Transaction salée pour Airbus dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) pour en finir avec la série d'enquêtes qui visent le fabricant d'avions: 2,1 milliards pour la France , 984 millions pour le Royaume-Uni et 526 millions pour les États-Unis , soit un total de 3,6 milliards d'euros.

Les juges des trois pays devaient entériner un "accord de principe" conclu mardi dernier par Airbus avec avec le Parquet national financier français, le Serious Fraud Office britannique (SFO) et les États-Unis" qui enquêtaient conjointement sur des "irrégularités" portant notamment sur les agents commerciaux intervenant dans les contrats de ventes d'avions. C'est chose faite en France: au cours de l'audience de validation de l'accord. Les audiences devant les tribunaux de Londres et Washington d'homologation de l'accord de "suspension des poursuites" ("Deferred Prosecution Agreement") doivent se tenir dans la journée.