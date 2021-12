Airbus va construire une sonde pour observer les exoplanètes

Airbus a été chargé par l'Agence spatiale européenne (ESA) de fabriquer une sonde destinée à analyser l'atmosphère d'exoplanètes et d'identifier ainsi d' éventuels indices de vie extraterrestre.

Plus de 5.000 exoplanètes ont été identifiées depuis 1995. La sonde Ariel permettra d'en surveiller un millier.

Destinée à être lancée en 2029 par une fusée Ariane 6 et baptisée Ariel, cette sonde "étudiera la composition des exoplanètes, leur formation et leur évolution, en surveillant un échantillon diversifié d'environ 1.000 planètes extrasolaires dans les longueurs d'onde visibles et infrarouges", a détaillé Airbus dans un communiqué.