Airbus, visé par une enquête aux Etats-Unis, dévisse en Bourse

Attention, chute d'Airbus. le titre de l'avionneur européen es sévèrement secoué suite à la publication, dans Le Monde, d'un article expliquant que le parquet américain a ouvert une procédure judiciaire contre Airbus, déjà sous le coup d'investigations du Parquet national financier (PNF) en France et du Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne pour des irrégularités sur des transactions.

Selon le journal, Department of Justice (DoJ) "a attendu plusieurs mois avant de prévenir le groupe aéronautique européen des investigations engagées officiellement fin 2017" et "l'annonce ne lui a été faite qu'à la fin de cet été".

L'entreprise est sous le coup d'une nouvelle procédure judiciaire lancée, cette fois, par le parquet américain, le redouté Department of Justice (DoJ), bras armé des Etats-Unis dans la poursuite, sur leur territoire et à l'étranger, des entreprises soupçonnées de pratiques inappropriées.

Dans son document financier de 2017, le groupe avait indiqué que les autorités américaines avaient "demandé des informations" sur des éléments de l'enquête SFO/PNF qui pourraient relever de la juridiction des Etats-Unis, sans plus de précision.

Quelques mois plus tôt, à l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2017, le constructeur européen avait indiqué avoir découvert " certaines inexactitudes dans les déclarations faites au Département d'Etat américain au titre de la Partie 130 de la réglementation américaine sur la commercialisation d'armes (ITAR)". Ces constatations ont été "transmises aux autorités américaines compétentes, avec lesquelles Airbus coopère pleinement", avait-t-il précisé.

→ Airbus a réagi. Airbus "coopère avec les autorités américaines en étroite coordination" avec le Parquet national financier (PNF) en France et le Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne, a annoncé l'avionneur. "C'est un fait connu qu'Airbus fait l'objet d'une enquête et il n'est donc pas en mesure de commenter les procédures en cours."