Alitalia a-t-elle trouvé ses sauveurs?

La compagnie aérienne Alitalia bénéficie d'un nouveau plan de sauvetage; le troisième en 10 ans. Les deux entreprises appelées à la rescousse, Atlantia et FS, souhaitent toutefois associer un autre opérateur aérien au deal.

Alitalia avait jusqu'au 15 octobre pour trouver un moyen d'éviter sa liquidation. La main tendue est venue d'Atlantia, qui exploite les aéroports de Rome, et de l'opérateur public ferroviaire italien Ferrovie dello Stato (FS). Tous deux se sont engagés, sous certaines conditions, à porter secours... une troisième fois dans son histoire à la compagnie aérienne italienne.

Atlantia exprime finalement sa "disponibilité à poursuivre le dialogue pour la définition d'un plan industriel partagé, solide et de long terme pour la relance d'Alitalia".

Les discussions ont été rudes. Atlantia, qui est également le principal actionnaire d’Autostrade per l'Italia (Aspi), le gestionnaire du pont de Gênes qui s'est effondré en août 2018, avait indiqué début octobre que la "situation d'incertitude qui touche Autostrade per l'Italia" - dont il veut se retirer de la concession -, ne lui permettrait pas de "s'engager dans une opération coûteuse et au risque élevé" pour sauver Alitalia. Ce revirement avait été critiqué par le vice-ministre au Développement économique, Stefano Buffagni, qui avait indiqué que le gouvernement "ne se soumettait au chantage de personne", laissant ainsi entendre qu'Atlantia faisait de l'abandon de la procédure de révocation de la concession une condition préalable à sa participation au plan de sauvetage d'Alitalia.

Finalement, à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration, Atlantia a exprimé ce mardi sa "disponibilité à poursuivre le dialogue pour la définition d'un plan industriel partagé, solide et de long terme pour la relance d'Alitalia".

Quid de Delta Air Lines?

Tout n'est donc pas gagné. Le plan conçu par l'État italien prévoit la création d'une nouvelle société qui conservera les "bons" actifs d'Alitalia. Elle recevra en cash environ 1 milliard d'euros de la part de ses bailleurs de fonds.

Dans deux communiqués distincts publiés mardi, Atlantia, contrôlée par la famille Benetton, et FS ont cependant posé comme condition à leur engagement la participation d'une grande compagnie aérienne au redressement d'Alitalia.

Ils sont ainsi depuis juillet en négociations avec Delta Air Lines. Néanmoins, ni la compagnie américaine ni l'allemande Lufthansa, qui avait laissé entendre pouvoir être intéressée, ne sont mentionnées dans les communiqués. De sources proches du dossier, on indique que les discussions se poursuivent.

Une lettre de l'Allemand aurait été envoyée cette semaine à Ferrovie della Stato et au ministère italien du Développement économique. Des représentants de Lufthansa seraient même actuellement en Italie. Delta Airlines serait, elle, toujours dans la réflexion.

Atlantia et FS préviennent aussi que des avancées sont nécessaires pour parvenir à un accord sur un plan d'activités et une nouvelle structure de gouvernance. Dans la presse italienne, il a été question cet été d'une réduction de la flotte et d'un plan social (740 emplois supprimés et les salaires rabotés de 5 à 6%). Enfin, on énonçait également une augmentation de capital de 700 millions d'euros en janvier prochain.

Les déboires d'Alitalia

Chaque jour qui passe, la compagnie perd plus de 700.000 euros. Elle doit en plus rembourser un crédit pont de 900 millions d’euros accordé par le gouvernement. Et cerise sur le gâteau, depuis quinze ans, ses résultats sont dans le rouge.

En mai 2017, Alitalia avait été placée sous administration spéciale. À cette époque, la compagnie disposait de seulement 83 millions en caisse, là où son activité opérationnelle nécessitait 531 millions d'euros. La direction avait présenté un plan "de la dernière chance" qui prévoyait la suppression de 1.700 des 12.500 emplois du groupe, des rémunérations amputées de 8 %, le tout en échange d'une enveloppe de 2 milliards d’euros, dont 900 millions de financements nouveaux. Le plan avait été rejeté par le personnel.

Alitalia n'était alors là pas à son premier sauvetage. Il y avait déjà eu ceux de 2009 et 2014. En 2014, la compagnie émiratie Etihad avait volé au secours de l'italienne. Pour Etihad, c'était l'occasion de poursuivre sa stratégie de prise de participations minoritaires tous azimuts. Une stratégie qui s'est révélée un véritable fiasco financier. Etihad avait donc été obligée de couper les vivres d’Alitalia, la poussant ainsi à la faillite en 2017.

Depuis des années, Alitalia a multiplié les erreurs stratégiques:

• Contrairement aux autres compagnies européennes, elle n’a pas réussi à concentrer ses forces sur un hub unique.

• Elle n'a pas supporté la concurrence des transporteurs low cost qui ont émergé dans les années 2000.

Notons toutefois que le plan de sauvetage d'Alitalia reste soumis à l'aval de la Commission européenne.