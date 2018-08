Allô Ryanair? J'ai un problème (et je ne suis évidemment pas le seul)

Victimes parmi d'autres des grêves chez Ryanair, nos vacances en famille ont été l'occasion de visiter le site du groupe irlandais dans l'espoir d'un dédommagement. Et ce fut toute une aventure!

Au cœur de cet été surchauffé, c’est une histoire devenue malheureusement bien banale pour des milliers de clients de Ryanair: un énième vol annulé et des vacances qui prennent du plomb dans l’aile.

Par chance, la cellule de crise familiale a bien travaillé, les congés sont maintenus. Le train fera finalement l’affaire (malgré les 6 heures de trajet additionnel). Les formalités pour le remboursement remplies et envoyées, il ne reste plus qu’à croiser les doigts et profiter de vacances bien méritées.