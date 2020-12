Alyzia prend la place laissée vide par Swissport à Zaventem

"Sur les trois candidats ayant répondu à l’appel d’offres, Alyzia a obtenu la meilleure évaluation", détaille ce jeudi l'aéroport. "Alyzia a reçu une licence pour deux activités: la manutention des bagages et l'assistance en piste des avions passagers, et ce, pour la période de licence restante jusqu'à fin octobre 2025", ajoute-t-il dans un communiqué. La société française pourrait aussi offrir des services aux passagers comme le check-in et du nettoyage.