Alyzia remplace temporairement Swissport à Brussels Airport

Deux activités

L'heureuse élue, Alyzia, va à présent entamer des négociations avec les compagnies aériennes et prendre les mesures nécessaires pour recruter du personnel, précise l'aéroport. L'entreprise débutera ses activités le 1er juillet, sous réserve de l'approbation de la DGTA (Direction générale du transport aérien). "Alyzia a pu démontrer dans son offre qu'il est capable de démarrer à très court terme et peut offrir les garanties nécessaires pour assurer des services d'assistance aux compagnies aériennes de manière sûre, correcte et qualitative", écrit Brussels Airport dans un communiqué. Ce nouveau partenaire sera autorisé à exercer deux activités : la manutention des bagages et l'assistance en piste. En outre, il peut également offrir des services d'assistance aux passagers (tels que l'enregistrement) et de cleaning.