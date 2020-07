Amos a livré le dernier miroir du télescope spatial Euclid

Amos vient de livrer à Airbus Defence and Space le dernier miroir du télescope spatial européen Euclid. Il s'agit du cinquième miroir en carbure de silicium poli par la société liégeoise pour cette mission scientifique révolutionnaire. Euclid est un télescope spatial conçu pour étudier l'Univers sombre, qui représente plus de 95% du contenu de l'Univers. Il cartographiera la distribution en 3D de deux milliards de galaxies réparties sur la majeure partie du ciel et de la matière noire qui leur est associée. Cet engin, qui constitue le projet de télescope spatial le plus ambitieux et le plus complexe de l’Agence spatiale européenne (ESA) devrait être lancé mi-2022 depuis Kourou.