Anne-Marie Couderc propulsée temporairement au sommet d'Air France-KLM

L'ex-patronne de Lagardère et de Presstalis se chargera de la présidence non exécutive de la compagnie aérienne, le temps de trouver un spécialiste de l'aérien susceptible de reprendre les rênes d'Air France-KLM, une entreprise en plein conflit social avec ses travailleurs.

Air France-KLM a nommé ce mardi une équipe présidée par Anne-Marie Couderc, assistée d'un triumvirat de dirigeants actuels, pour piloter le groupe le temps d'une transition espérée "la plus brève possible" dans l'attente de désigner un nouveau patron pour la compagnie Air France-KLM.

"La gouvernance de transition retenue ne préjuge donc en rien de la gouvernance pérenne qui sera décidée par le conseil dont la mise en place mettra ainsi fin à la période de transition et les fonctions liées à celle-ci."

Ex-dirigeante des éditions Lagardère et de Presstalis, Anne-Marie Couderc, 68 ans, est une ancienne sommité du monde de la presse , donc sans expérience directe de l'aérien.

Chez Air France, elle dirigera un Comité de direction collégiale (CDC) composé des directeurs généraux d'Air France Franck Terner et de KLM Pieter Elbers et du directeur financier du groupe, Frédéric Gagey, lequel assumera aussi les fonctions du directeur général et de porte-parole du CDC pendant la période de transition. Ce dernier avait quitté son poste de PDG d'Air France, ayant lui aussi échoué à s'entendre avec les syndicats de la compagnie française lors du fâcheux épisode de la chemise du DRH déchirée par des manifestants.